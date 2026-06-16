2026年6月13日、大工系YouTuberの大工の正やんが自身のYouTubeチャンネルを更新。縁側のリフォームを公開した。 （関連：【画像あり】現役大工YouTuberが築55年の縁側を美しく再生） 大工の正やんは、2級建築士と1級技能士を持つ現役大工YouTuberだ。福井県敦賀市で52年もの間職人として腕を振るい続け、その活動を発信するYouTubeチャンネルの登録者数は88万人に達する。（2026年6月時点） 現在正やんは、70坪の面