現地６月16日、チュニジア・サッカー連盟（FTF）は公式インスタグラムを更新し、北中米ワールドカップに参戦中であるチュニジア代表の新監督にエルベ・ルナール氏が就任すると発表した。前日に行なわれたグループＦ初戦でスウェーデンに１−５の大敗を喫し、サブリ・ラムシ監督が更迭。電光石火のスピードで、57歳のフランス人招聘に漕ぎつけた格好だ。FTFは「2026年ワールドカップ終了までの暫定措置として、エルベ・ルナール