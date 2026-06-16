日本が世界に誇れる食文化のひとつが「粉もん」。小麦粉を使用した料理「粉もの」のことで、大阪名物として知られる「お好み焼き」や「たこ焼き」が代表格といえましょう。東京にある池袋東武では古今東西の粉もんが集結する「粉博」が開催されます。なんと日本だけでなく、世界の粉もんまで勢ぞろいするんだってッ!!【どんなイベント？】2026年6月17日から6月22日まで、東武百貨店 池袋本店 8階催事場で開催される「粉博」。今回