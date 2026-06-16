17日(水)は真夏日に迫る暑さの所がありそうです。 ◆警報・注意報 現在、内陸や山沿いを中心に広く雷注意報が発表されています。 ◆6月17日(水)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるでしょう。 最高気温は上越市と妙高市で29℃まで上がり、16日より暑くなりそうです。 ・中越地方 朝から青空が広がるでしょう。 日中の気温は、沿岸部で26℃前後、山沿いで31℃前後の予想で、7月下旬