妙高市で進む大型リゾート開発について、事業主体の不動産投資会社が、中核施設となるホテルの建設に遅れが出るとの見通しを明らかにしました。 妙高市では、世界的な高級ホテルとして知られる「シックスセンシズ」を中核施設とするリゾート開発が進められています。計画を進める不動産投資会社「ペイシャンス·キャピタル·グループ」は、6月15日に開かれた地元の官民による協議会の席上、4月に着