16日朝、垂水市で住宅や倉庫など計6棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは垂水市田神の住宅と倉庫です。警察によりますと16日午前7時前、近くの住民から「火事です」と消防に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、山下照夫さん(92)の木造平屋建て住宅や隣接する空き家などの計6棟を全焼しました。山下さんは妻と2人暮らしで、出火当時家にいましたが火事に気付いて逃