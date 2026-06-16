液状化や大規模火災など新潟地震の記憶を62年後の今も克明に伝えているのが当時撮影された映像の数々です。新潟大学はこうした映像遺産を未来につなぐためのクラウドファンディングを始めました。 隆起した地面に橋げたが落ちた昭和大橋…62年前の新潟地震を当時の市民が撮影した貴重な映像です。こうした地域に残る写真や映像を収集し、保存しているのが、新潟大学の地域映像アーカイブ研究センターです。