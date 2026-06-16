サッカーJ2・J3百年構想リーグをJ3勢では最高成績の5位で終えた鹿児島ユナイテッドFC。新シーズンのユニフォームを発表しました。テーマは、鹿児島が誇る偉人「西郷隆盛」です。8月に開幕するJ3リーグの新シーズン。鹿児島ユナイテッドの新たなユニフォームのテーマは「SAIGOU」です。1stユニホームには西郷隆盛自身が書いた座右の銘「敬天愛人」の4文字が施され