長崎市議会で一般質問が始まり、新たな学校給食センターの開業前リハーサルのあり方について議員から質問が出されました。 長崎市は、現在整備を進めている中部と南部の学校給食センターで、9月から市立小中学校の給食の提供を始める予定です。 市議会で開かれた一般質問で池田 章子議員は、開業前の配送手順などを確認するリハーサルで調理される給食の取り扱いについて質問し、「フ}