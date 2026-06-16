3年連続で求人倍率が4倍を超え、高校生の〓超売り手市場〓が続いている石川県内。7月1日に就職活動が本格化するのを前に、企業と進路担当の教員が情報交換を行う説明会が16日、金沢市内で開かれました。白山市の機械部品メーカー・明石合銅「中型ショベルの油圧部品に関しましては、世界シェア40%を維持している。ぜひ工場を見学してもらえれば」2027年春に卒業予定の高校生の就職活動が7月に本格化するのを前に、16日、金沢市で開