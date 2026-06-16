久保の状態次第では…様々なプランを用意する必要がありそうだ(C)Getty Images2度のリードを許しながら、中村敬斗と鎌田大地のゴールで何とか2−2で追いついた北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）。その激闘から一夜明けた現地時間6月15日、日本代表はベースキャンプ地・ナッシュビルに戻り、20日の次戦・チュニジア戦（モンテレイ）に向け、新たなスタートを切った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘ