スターバックス コーヒーの公式X（旧Twitter）は6月16日、投稿を更新。絵文字と動画で、新商品の登場を予告しました。【動画】スタバが新商品を予告「なんだろう？楽しみです」同アカウントは「3つの・・・」とつづり、1本の動画を投稿。牛乳入りのコップ、桃、ティーポット、泡の絵文字が並んでおり、桃の絵文字で「モモ」と書いています。動画では、みずみずしい桃の映像と共に「とろっ」「シュワッ」「ごろっ」「COMING SOON 20