ドラマ化もされた小説「下町ロケット」のモデルにもなった企業の社長が、夢に向かって進む大切さを語りかけました。石川県七尾市の七尾高校では生徒たちが参加してロケット教室が開かれました。◇植松電機・植松努社長…「今までがどんなにダメでも、今がどんなにつらくても未来だけは諦めなくていいんです。自分の意思で変える事ができるんです」七尾高校で15日、生徒たちに挑戦することの大切さを語りかけるのは、北海道の小さな