2025年度、石川県内の児童相談所が受け付けた児童虐待に関する相談件数は1626件で過去5年連続で1600件を越えていることが分かりました。県によりますと2025年度、県内の児童相談所で対応した18歳未満の子供に対する児童虐待の相談件数は、前の年度と同じ1626件となりました。児童虐待の相談件数は2021年度までは右肩上がりに増加したあと2023年度には過去最多の1645件となっていて10年前と比べると2倍以上に増えていてます。内訳は