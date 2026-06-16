愛知県半田市の特別支援学校で16日、テレワークで出来る仕事の体験会が開かれました。県立ひいらぎ特別支援学校で開かれた体験会には、高等部3年の3人が参加。教室からオンラインで企業側とつながり、表計算ソフトで架空の住所や電話番号をリスト化する作業を体験をしました。体に障害があり、通勤が難しい人もテレワークでできる仕事もあることを知ってもらおうと、障害者の雇用を進める企業が開いたもので、生