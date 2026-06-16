グラビアアイドルの大原優乃さんは6月15日、自身のInstagramを更新。美容雑誌『VOCE』（講談社）の企画「【大原優乃のやわふわボディ】のつくりかた」でのモデルショットを公開しました。【写真】大原優乃の圧巻スタイル！「身体を仕上げて」臨んだ撮影大原さんは「この企画のお話をいただいてから、自分なりに身体を仕上げて撮影に臨みました 地道にコツコツと向き合ってきた中で、私自身も勇気をもらったご褒美のような撮影でし