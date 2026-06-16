長く急な石段を登っていたけれど、途中で足が動かなくなって......。【旅先で衝撃体験】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て…降りようとしたら運賃箱をふさがれた愛知県在住の男性読者・Wさんは愛媛旅行中にピンチに陥った。そこに差し伸べられたのは――。＜Wさんからのおたより＞6月3日、愛媛県松山市の道後温泉の近くにある伊佐爾波神社に行きました。江戸時代建立の国指定重要文化財で、日本三