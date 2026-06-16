故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。女優の浅田美代子(70)らが参列し、玉緒さんを悼んだ。浅田はTBS「さんまのSUPERからくりTV」などの人気番組で玉緒さんと共演。「からくりのメンバーといつもご飯をたべていました」と思い出を振り返り、「コロナもあってお会いできなかった。その時くらいからお会いできてないです。さみしいですね