議員定数を79から73に削減する改正条例を可決した大阪府議会＝16日午後大阪府議会の議員定数を79から73に削減する改正条例が16日の本会議で、政治団体・大阪維新の会の賛成多数により可決、成立した。来年春に予定される府議選から適用される。議員1人当たりの人口が他の都道府県議会と比べ最多となり、維新が掲げる「日本一スリムな議会」となる。議席の過半数を占める維新が「身を切る改革」の一環として主導していた。維新