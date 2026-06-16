故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんと親交の深かった歌手の和田アキ子（76）が参列し、「思い出をしゃべるだけで胸がいっぱい」と涙ながらに語った。最後のお別れをした和田は「寂しいです。本当にきれいな顔でした。きれいな人だったんだなと」と思いを口に。「勝新太郎さんと玉緒さんと銀座で仕事の打ち上げをした時に派