文芸書や実用書を買うきっかけは何だろうか？ 文学賞の受賞作品だったから、著者やシリーズを追っているから、店頭で見て面白そうだったから、そのジャンルが好きだから、映像化したから…。そのきっかけや理由はさまざまだろう。しかし、店頭でも電子でも、「少し試し読みしてみる」という人は多いのではないだろうか。でも、「最近忙しくてあんまり手に取れていないかも…/スマホで小説を読むのに慣れなくて…/新しい本を探す