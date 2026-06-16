大阪府大東市役所＝2月大阪府大東市が発注する公共工事で、地元建設会社に便宜を図る見返りに折り畳み自転車などの物品供与を受けたとして、大阪府警は16日、収賄容疑で市営住宅管理課主査の佐野公彦容疑者（48）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は同日、贈賄容疑で市内の建設会社代表新田将生容疑者（35）も逮捕。実態解明を進める。逮捕容疑は2025年12月、市が発注した市営住宅修繕工事の随意契約数十件で