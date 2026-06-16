「ホテルレセプション」マリオット・インターナショナルは6月15日、「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート（Courtyard by Marriott Okinawa Resort）」の開業を発表した。「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドとして沖縄初進出となり、名護市のビーチフロントに位置する同ホテルは全170室の客室を備えている。豊かな琉球文化や美しいサンゴ礁、そしてユネスコ世界自然遺産に登録されているやんばる地域で知られる沖