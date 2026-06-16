【漫画】本編を読む2匹の保護猫と暮らす日常を猫コミックエッセイ『ネコトラビット』を描く、漫画家のコトラさん。猫溺愛漫画である同作には愛猫サレちゃんとソワちゃんのかわいさがたっぷりと詰め込まれている。猫と暮らす日々の中では、驚かされることが多々ある。サレちゃんの場合は、動物病院への通院時がユニークだ。動物病院が苦手なサレちゃんは家を出てからも大鳴きが止まらない。車内では「キャリーケースから出せ出