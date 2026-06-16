日本銀行は16日、政策金利を1.0％に引き上げることを決めました。「金利引き上げ生活への影響は？」をテーマに、ここからは日本テレビ経済部・日銀担当の安藤翔キャップとお伝えします。■日銀が31年ぶりの「1.0％」へ利上げまずは16日の動きから見ていきます。日本銀行は金融政策決定会合で政策金利を現行の0.75％から1.0％に引き上げることを決めました。1995年以来31年ぶりの高い水準です。■利上げの背景日銀、物価上昇を