記者会見するタクシー配車アプリを手がける「GO」の中島宏社長＝16日午後、東京都中央区タクシー配車アプリを手がける「GO（ゴー）」は16日、東京証券取引所グロース市場に上場した。時価総額は終値ベースで約2050億円で、現時点で今年最大の新規株式公開となった。自動運転タクシーの配車サービスを今後の成長の柱と位置付け、事業化へ調達資金を振り向ける。初値は1株2910円で、公開価格の2400円を約21％上回った。終値は264