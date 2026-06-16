ストーカー行為をめぐる重大事件が起きる中、警視庁は加害者への再犯防止のため、心理学の専門家による面談を導入し、新たなスクリーニングシートを作成すると発表しました。警視庁は16日、東京公認心理師協会と協力して、ストーカー加害者に対して、心理師による面談の実施や、新たなスクリーニングシートを作成すると発表しました。ストーカー事案に対し、加害者が医療機関の受診を拒否した場合、警視庁が新たなスクリーニングシ