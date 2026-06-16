老後の人付き合いは、どうすれば上手くいくか。医師の保坂隆さんは「老後のつきあいは『物足りない』くらいがちょうどいい。友だちがほしかったり、より親しくなりたい友だちがいても、焦りすぎてはいけない」という――。※本稿は、保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen※写真はイメージです - 写真＝iSto