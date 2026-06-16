多くのホテルでは忘れ物が見つかれば、本人確認をしたうえで発送してくれることがあります。ただし、送料は宿泊者負担になるのが一般的です。 また、保管期間や対応方法はホテルによって異なり、食品や衛生用品などは早く処分されることもあります。大切なのは、気づいた時点ですぐホテルへ連絡することです。 忘れ物に気づいたら早めにホテルへ連絡する ホテルに忘れ物をした場合、まず宿泊したホテルへ連絡しま