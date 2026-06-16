妻が亡くなった直後は、悲しみのなかで何から手をつければよいか分からなくなるものです。預金、保険、年金の状況が分からない場合でも、最初からすべてを完璧に調べる必要はありません。 まずは死亡届や年金関係の手続き、金融機関への連絡、保険契約の確認を一つずつ進めましょう。相談先は、役所、年金事務所、銀行、保険会社、必要に応じて司法書士や税理士です。焦らず、書類と情報を集めることが大切です。