6月になると、勤務先から「住民税決定通知書」が届く。ファイナンシャルプランナーの内田英子さんは「これを放置してはいけない。年末調整や確定申告の内容がしっかり反映されているか確認してほしい。40代共働き夫婦で大学生と高校生の子供がいる場合、確認漏れがあれば最大26万円も損をする恐れがある」という――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■「住民税決定通知書」に“