出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」の角川歴彦前会長が１６日、都内の日本外国特派員協会で記者会見を開き、同社の夏野剛社長らを東京地裁に提訴したと明かした。角川氏は東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で、２０２２年に贈賄罪で起訴。一審で有罪となり、無実を訴えて控訴していた。同社は社内調査を行い「贈賄に該当する可能性が高い」とする検証結果を公表していたが、角川氏にはヒアリングがなかった。こうしたこと