最初に結論：シャープ初のスマートウォッチ「からだメイトWatch」、カロリーが気になる人に向く記事の重要ポイント：1：体内の水分変化や糖の動きから食事のカロリーを自動推定、消費カロリーと合わせて収支を可視化2：体内の水分バランスをセンサーで測定し、不足状態になると音や振動で水分補給を促してくれる3：時間帯ごとに最適な情報を自動表示してくれる「サーキットビュー」がなかなか便利シャープは6月16日、同社初のスマ