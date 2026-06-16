カシオグループ国内唯一の製造拠点「山形カシオ」の工場に行くと、この工場で生産された腕時計を購入できる――。こうした趣旨のX投稿が2026年6月10日ごろからSNS上で拡散し、「現地で購入したい」「行ってみたい！」などと大きな注目を集めた。カシオ計算機の広報宣伝部は16日にJ-CASTニュースの取材に対し、この販売は24年7月から工場見学者のみに行っていると説明。しかし、「工場見学は一般のお客様の受入は行っておりません」