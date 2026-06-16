福岡市議会では、博多駅周辺と天神・大名地区での路上喫煙の規制を強化する条例改正に向けて、検討が加速しています。路上喫煙の規制を強化するため、条例の改正を検討している福岡市議会では16日、委員会が開かれ、改正案の内容について議論が交わされました。現在の市の条例では、博多駅周辺と天神・大名地区で「道路上での歩きたばこ」と「自転車走行中の喫煙」が禁止されていて、違反者には2万円以下の過料が科されます。しか