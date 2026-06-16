TikTokやYouTubeで活躍する相思相愛のカップルクリエイターの恋愛事情とは…？ 今回は、ファッション好き同学年大阪カップル「わすれなCP」のおふたりに、彼視点で見る彼女の魅力について教えてもらいました。笑顔が絶えないおふたりの円満のヒケツに迫ります♡僕は彼女のここが好き。人気カップルクリエイターに聞いた！TikTokやYouTubeで活躍する相思相愛のカップルクリエイターをご紹介♡ 今回は彼視点で見る彼女の魅