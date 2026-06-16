女優の佐々木希が１６日までにＳＮＳを更新。娘とのエピソードを記した。自身のインスタグラムに「娘が３歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ」と報告。続けて「お泊まりもして、色んなキャラクターに遭遇出来て、ドナルドとデイジーには、ハグしていただけたミニーちゃんは、遠くからしか見れず、泣いていたけど、また会いに行こうねと約束」とエピソードを記した。最後に「この前まで赤ちゃ