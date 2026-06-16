男性に性的サービスを提供した疑いで、三重県桑名市の違法エステ店が摘発されました。発覚のきっかけは、この店で起きた強盗被害でした。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、桑名市のエステ店「美人魚」の従業員でタイ国籍のニパポーン・ムーンサンガー容疑者(33)です。警察によりますと、条例で禁止されている地域に店を構え、今月12日に男性客に性的なサービスを提供した疑いが持たれていま