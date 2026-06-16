元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサー（５７）が体に出た症状を明かし、反響の声が寄せられている。有働アナは１６日までにインスタグラムで「先日、疲労と二日酔いで食べた何かのアレルギーが出て身体中パンパンに腫れました」と明かし、赤く腫れた腕の写真をアップ。「暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）」とつづり、「健康のためにも見てね！『有働由美子の健康案内人』今