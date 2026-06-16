大型店の閉店などで、中心市街地の活性化が課題となっている商都・松本を盛り上げようと、市内で新たに創業した事業者がその取り組みを発表しました。松本市で行われた「商都松本での創業チャレンジ発表会」。中心市街地で家具の販売や不動産賃貸、それにブルワリーパブを創業した3つの新規事業者が現状を発表しました。この事業では、松本信用金庫や日本政策金融公庫が開業資金などを融資し、商工会議所が創業計画や運営面