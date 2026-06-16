news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「コストコの食品で5人が食中毒か…O157検出1人重症」についてお伝えします。◇会員制大型スーパー「コストコ」は、商品の大きさと安さがウリですが、ここで売られていたのがハイローラー(B.L.T)です。ベーコンやチーズ、たっぷりの野菜が巻かれたトルティーヤです。愛知・名古屋市によりますと、市内の店舗で先月31日から今月1日に調理・販売されていたこの商品を食べた7歳か