アイスクリームの価格をめぐり、大手食品メーカー6社にカルテルの疑いが浮上し、公正取引委員会が立ち入り検査を行った。価格や値上げ時期の調整が行われていた可能性があり、消費者への影響や信頼性が問われる中、実態解明が進められている。夏本番を前に“アイスクリーム”業界に衝撃本格的な夏が近づくにつれ、買い物客が立ち寄る機会も増えるアイスクリーム売り場だが、そんなアイスをめぐり消費者への信頼を裏切る行為が明ら