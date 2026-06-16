選挙期間中の偽情報などへの対策として、悪影響を軽減するための措置をSNS事業者に義務付けることなどを盛り込んだ法案を来週にも与野党が共同で国会に提出することで合意しました。与野党はきょう（16日）午後、選挙運動に関する協議会を開催し、選挙期間中のSNS対策強化などに向けた法改正の要綱をまとめました。要綱では、▼ニセの情報や誤った情報などによる選挙への悪影響を軽減するための措置をSNS事業者に義務付けることや