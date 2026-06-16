日本銀行はきょう、政策金利を1.0％に引き上げることを決めました。31年ぶりの高い水準です。また、きょうは東京株式市場で日経平均株価が一時7万円の大台に乗りました。富山県内の証券会社には、投資家からの問い合わせが多く寄せられました。日銀はきょう、金融政策決定会合で政策金利を0.75％から1.0％に引き上げることを決めました。利上げは去年12月以来です。その発表後、東京株式市場では日経平均株価が一時、初めて7万円を