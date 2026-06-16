FIFAワールドカップ2026の日本との第2戦で対戦するチュニジアが監督を交代。エルベ・ルナール監督が就任しました。チュニジアは初戦でスウェーデン相手に1-5で大敗すると、サブリ・ラムシ監督を解任。そして日本時間16日、チュニジアサッカー連盟は新しい監督を発表しました。「代表チームの監督にエルベ・ルナール氏が就任し、本日夕方から職務を開始する。報酬条件は従来通り。また、合意書には、ワールドカップ終了後に、具体的