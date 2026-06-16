コストコの総菜を食べた客が体調不良を訴え、食中毒と断定された。原因は人気商品の一つである総菜で、腸管出血性大腸菌「O157」が検出され、重症者も確認されている。梅雨から夏にかけては食中毒が増加する時期で、飲食店や家庭でも一層の注意が求められている。コストコ総菜から「O157」各地で相次ぐ食中毒コストコの総菜を食べた5人が体調不良を訴え、食中毒と断定された。梅雨の時期から夏場にかけては食中毒が増える傾向に