将棋の棋王就位式でトロフィーを手にする藤井聡太棋王＝16日午後、東京都内のホテル将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負で勝利し、4連覇を飾った藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝の就位式が16日、東京都内のホテルで行われた。謝辞で藤井棋王は「苦しいシリーズだったので、この場に立てることは今まで以上にうれしい」と述べた。式では契約新聞社を代表し、5番勝負の第1