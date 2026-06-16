フランス・エビアンで開かれているG7サミットで最大の焦点、中東情勢についての議論がまもなく行われる予定です。現地から中継です。中東情勢について話し合う昼食会は、当初は日本時間の午後7時から始まる予定でした。しかし、最新の情報でアメリカのトランプ大統領らが45分ほど遅れて到着した事などもあり、会議スケジュールがおしています。アメリカとイランとの戦闘終結に向けた合意を受け、中東情勢の中でもホルムズ海峡の安