カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、詐欺拠点の「オーナー」とみられる男が日本に移送中の飛行機内で逮捕されました。 【写真を見る】詐欺拠点の“オーナー”とみられる38歳男 日本に移送される飛行機内で逮捕 関与した詐欺の被害額は少なくとも10数億円か 両腕を抱えられ、うつむきながら車に乗せられた1人の男。16日、愛知県警に逮捕された佐々木裕介容疑者38歳です。 警察によりますと佐々木容