【アムステルダム＝狩野洋平】オランダ訪問中の天皇陛下は、１７日に同国西部にある水関連の研究機関「デルタレス」をウィレム・アレキサンダー国王と視察される。陛下と国王は共に水問題に取り組んできた「盟友」で、防災など両国共通の課題に向き合われる。陛下は英オックスフォード大でテムズ川の水運史を研究。ネパールで水くみ場に列をなす子供や女性を見て「水」に強い問題意識を持ち、関心を水害や防災などに広げられて